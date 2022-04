In tanti conosceranno Elisabetta Franchi, stilista e nome di spicco dell’imprenditoria nostrana. Non tutti però sanno che la sorella è appena approdata in una delle trasmissioni più amate di Canale 5: Uomini e Donne.

Elisabetta Franchi, la sorella approda a Uomini e Donne

Lei si chiama Catia ed è una nuova dama entrata a far parte del parterre del trono over del dating show condotto da Maria De Filippi. Catia ha già fatto vedere il suo carattere forte, al pari di quello della sorella Elisabetta Franchi.

La neo dama di Uomini e Donne, infatti, è scesa in campo in difesa di una donna del trono over, attaccando Biagio Di Maro reo di non essere stato del tutto sincero nei suoi confronti.

“Ma che uomo sei? Ma come sei messo? Vergognati!”, avrebbe detto al cavaliere. Un intervento che le ha permesso di conquistare l’attenzione del pubblico di Uomini e Donne che tuttavia potrebbe non conoscere il legame di parentela tra Catia e la celebre stilista.

Sui social è possibile vederle spesso insieme ed in particolare la neo dama è solita indossare i capoi di abbigliamento del marchio di famiglia mostrandoli sul suo Instagram dove è seguita da oltre 15 mila follower.