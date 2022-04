Da qualche tempo a Uomini e Donne c’è una nuova dama protagonista che ha preso a tutti gli effetti il posto precedentemente occupato da Gemma Galgani. Lei è Pinuccia, donna di Vigevano, già entrata nelle grazie di Maria De Filippi: per quale ragione?

Pinuccia difesa da Maria De Filippi: ecco perché

Nonostante sia una donna forte, Pinuccia fatica a trovare un compagno con il quale condividere il resto della vita. Per questo ha deciso di rivolgersi a Maria De Filippi ed alla trasmissione Uomini e Donne.

Ad oggi però Pinuccia ha sempre fallito e nonostante gli scontri avvenuti in studio, Maria De Filippi continua a difenderla: come mai? A svelare il curioso motivo è stato il settimanale Nuovo Tv che cita una fonte vicina al programma rendendo noto il motivo per il quale la conduttrice avrebbe preso a cuore la dama 79enne.

A quanto pare, Pinuccia le ricorderebbe la madre scomparsa nel 2016 ed alla quale la De Filippi era molto legata. Scrive il settimanale:

Spinta dal suo ricordo, appare sempre ben disposta verso di lei, anche se a volte la signora di Vigevano non è facile da sopportare.

Non è un caso se la mamma di Maria De Filippi si chiamasse proprio Giuseppina Bottoni, da tutti nota come Pina, e vivesse vicino a Vigevano. Pinuccia, dunque, avrebbe riacceso ulteriormente i ricordi della padrona di casa di Uomini e Donne.