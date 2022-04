Maria De Filippi, nel corso del daytime di Amici 21, si è confidata con Luigi Strangis che le ha parlato di soffrire di diabete dall’età di 16 anni. La conduttrice, quindi, ha raccontato un retroscena durante una diretta, quando ha avuto paura di svenire.

Ero in diretta, dissi sto per svenire. Avevo quella sensazione, mi venne il panico, svenire lì era un disastro. All’epoca c’era Luca Zanforlin vicino a me, dissi “continua tu” e scappai fuori. Vidi che la pressione era ok, pian piano rientrai. Non so cosa successe, per un anno mi sono trascinata la paura. Se l’avessi avuta tutti i giorni non sarebbe stato facile.