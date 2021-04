Elisa Isoardi è la vera queen di questa Isola dei Famosi insieme a Vera Gemma e Miryea Stabile. Il terzetto di amazzoni sta portando avanti un percorso tutto al femminile, con divertenti retroscena sugli ex fidanzati.

Ed infatti, proprio in queste ore un divertente video ha creato dell’ironia. Elisa, Vera e Miryea stavano ragionando sulla possibilità dell’arrivo di un uomo nella loro isola, parlando di possibile analisi.

Vera Gemma ha confidato:

Se ho mandato i miei ex in analisi? Tutti!

Per tutta risposta anche Elisa Isoardi ha replicato: “Ah sì, anche i miei…”. Queste parole hanno scaturito l’ironia della rete sulla possibile visita dalla psicologo da parte di Matteo Salvini dopo la chiusura della loro relazione.

Dopotutto sono stata io a chiudere la storia con Matteo. Non sa quante persone mi hanno scritto, dopo la fine della nostra storia, dicendomi: ‘Ma sei pazza? Ma ti pare che lo lasci proprio ora?’ Io, però, non ragiono così: se una storia non va, non va.

Il problema era il tempo: ne passavamo troppo poco insieme a causa dei rispettivi impegni. Matteo ha fatto tutto quello che possibile, non lo rimprovero di nulla. Però quando hai responsabilità così grandi è giusto che dedichi al lavoro ogni energia.