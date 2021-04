Andrea Cerioli, foto ritoccate e “cotta” per Elisa Isoardi? Parla la fidanzata

Arianna Cirrincione ospite di Casa Chi, ha parlato del cambiamento fisico del suo fidanzato Andrea Cerioli “criticato” assurdamente per avere preso qualche chilo prima del suo ingresso de L’Isola dei Famosi.

Arianna Cirrincione ha parlato delle possibili alleanze di gioco:

Non è facile per Andrea stringere un’alleanza. Non saprei pronunciarmi in questo, per il momento è un po’ presto. Lui è una persona particolare e ci mette molto a dare fiducia. Tra un pochino lo capiremo… in questo momento non ho nessun nome.