Isola, Andrea Cerioli pronto per un figlio: parla Arianna Cirrincione

Arianna Cirrincione, fidanzata di Andrea Cerioli, ospite di Casa Chi ha parlato del naufrago de L’Isola dei Famosi, svelando cosa l’ha fatta rimanere male all’inizio, nel corso delle prime battute.

In genere ci sono rimasta male perché l’hanno sminuito. Andrea è entrato in un gruppo che già si era formato e si è inserito in modo silenzioso ma corretto per capire chi aveva davanti. Si erano create dinamiche dove lui ancora non entrava.

E per quanto riguarda il desiderio di paternità di Cerioli, la fidanzata svela:

La voglia di paternità di Andrea per me non è un discorso nuovo. Lui desidera fortemente di diventare papà. Essere mamma è sempre stato un mio sogno e non vedo l’ora. Essendo una persona responsabile mi piacerebbe poter dare al mio figlio una serenità che in questo momento non stiamo vivendo al 100%.

Quando saremo più tranquilli per molte situazioni sicuramente arriverà. Andrea sarebbe un bravo papà e vorrei che fosse lui, assolutamente sì.