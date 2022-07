Elisa Esposito svela perché non andrà al Grande Fratello Vip

Elisa Esposito, prof di corsivo su TikTok, ha svelato per quale motivo ha rinunciato a partecipare alla settima edizione del Grande Fratello Vip smentendo le notizie che parlavano di “ammonizione” dopo lo spoiler condiviso sui social.

Non voglio che escano notizie false, quindi ora chiarisco questa. Questione Grande Fratello Vip, smentisco tutte le voci che stanno girando. Io non parteciperò al Grande Fratello non perché ho spoilerato come hanno scritto alcuni giornali, ma perché sono stata io a rifiutare. Mi hanno chiamato e ho detto chiaramente di no perché al momento non volevo partecipare a questo tipo di programmi televisivi perché è una cosa che sinceramente non mi piace.

Avevo fatto un video riguardo al GF Vip e avevo scritto ‘quando ti chiamano’, non ‘quando vado’, la cosa è differente. Perciò anche quando è uscita la questione che sarei sicuramente andata non era vera e non so chi l’abbia fatta uscire. Io non ci vado. Ma perché l’ho scelto io, non perché mi hanno eliminata o perché ho fatto un TikTok in cui ho spoilerato o robe varie… tutto qua.