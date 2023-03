Eliminato Amici 22, chi è uscito dal serale? Se non volete spoiler sulla seconda puntata che andrà in onda sabato 25 marzo, non proseguite nella lettura del nostro articolo (in caso contrario… buona lettura!).

Eliminato Amici 22, chi è uscito dal serale: il gesto di Maria De Filippi

Piccolo G è stato eliminato durante la seconda puntata del serale di Amici 22 registrata giovedì 23 marzo. Al ballottaggio finale sono andati Cricca e Gianmarco e, nel corso del nuovo appuntamento (salvo altri spoiler) scopriremo chi sarà il secondo allievo che dovrà lasciare la scuola del talento.

Nel frattempo, la pagina Twitter di Gossiptv, ha spoilerato un bel gesto di Maria De Filippi proprio nei confronti di Piccolo G, eliminato della puntata:

Maria De Filippi ha raccontato, durante il primo ballottaggio, il perché ha sempre la caramella in bocca: quando si emoziona le va via la saliva, così mangia una caramella; per questo ne ha data una anche a Piccolo G.