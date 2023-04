Eliminato Amici 22, chi è uscito in semifinale: ballottaggio e anticipazioni settima puntata (SPOILER)

Eliminato Amici 22, chi è uscito in semifinale? Come ben sapete, nel nostro precedente focus vi abbiamo comunicato gli allievi che hanno dovuto lasciare il talent show. Qui, oltre a farvi il punto della situazione, vi riportiamo le anticipazioni dettagliate della settima puntata che vedremo in onda il prossimo 29 aprile.

Eliminato Amici 22, chi è uscito in semifinale? Ecco gli allievi finalisti: anticipazioni dettagliate

Al ballottaggio finale sono andati Maddalena (salva) Cricca e Aaron: chi uscirà tra i due cantanti? Ecco le altre anticipazioni dettagliate di GossipTv.

Manche

Prima Manche: Zerbicele contro Cuccalo

ISOBEL vince contro MADDALENA (guanto recitazione)

ANGELINA vince contro ISOBEL

AARON vince contro CRICCA

Seconda manche: Zerbicele contro Todarisa

MATTIA vince contro AARON

ISOBEL vince contro WAX

WAX vince contro AARON

Terza manche: Todarisa contro Cuccalo

ANGELINA vince contro WAX (guanto interpretazione)

MATTIA vince contro MADDALENA

WAX vince contro MADDALENA

Ballottaggi

Primo ballottaggio: Cricca (ballottaggio finale) e Maddalena (salva)

Secondo ballottaggio: Aaron (ballottaggio finale) e Isobel (salva)

Terzo ballottaggio: Maddalena (ballottaggio finale) Angelina (salva)

Ospiti della semifinale di Amici 22

Ospiti della settima puntata di Amici 22 Emma Marrone ed Enrico Brignano.

Le anticipazioni VIDEO in apertura e chiusura del nostro articolo.

I precedenti eliminati

Nella prime 6 puntate di Amici 22 sono stati eliminati Megan (ballerina) e NDG (cantante), successivamente è toccato a Piccolo G (cantante) e Gianmarco (ballerino). Poi Samu (ballerino), Alessio (ballerino), Federica (cantante) e infine Ramon (ballerino).

Ecco, a seguire, gli allievi ancora in gara al serale.

I cantanti:

Cricca per il team di Lorella Cuccarini

Wax per il gruppo di Arisa

Aaron per Rudy Zerbi

I ballerini:

Isobel per il team di Alessandra Celentano

Maddalena per la squadra di Emanuel Lo

Mattia per Raimondo Todaro