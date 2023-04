Sabato 22 aprile 2023 andrà in onda la sesta puntata del serale di Amici 22: chi sarà eliminato? Come ben sapete l’appuntamento è stato registrato nella giornata di giovedì, eccovi le anticipazioni dall’informatissimo account Twitter di Gossiptv e gli spoiler video in apertura e chiusura.

Serale Amici 22, anticipazioni sesta puntata: ecco chi è stato eliminato

Ballottaggio finale tra Ramon e Cricca.

Ospiti: Gaia Gozzi e Enrico Brignano.

Il ballottaggio finale era tra Mattia (salvo), Cricca e Ramon.

Prova platea Tim vinta da Angelina.

Eliminato Amici 22: manche del sesto serale

Prima manche: TODARISA contro ZERBICELE

ISOBEL vince contro WAX

WAX vince contro AARON

MATTIA vince contro RAMON

Seconda manche: TODARISA contro CUCCALO

WAX vince contro MADDALENA

ANGELINA vince contro MATTIA

CRICCA vince contro MATTIA

Terza manche: CUCCALO contro ZERBICELE

MADDALENA vince contro ISOBEL (guanto “earned it”)

AARON vince contro CRICCA

ISOBEL vince contro ANGELINA

Ballottaggi

Primo ballottaggio: Ramon (ballottaggio finale) e Aaron (salvo)

Secondo ballottaggio: Mattia (ballottaggio finale) e Wax (salvo)

Terzo ballottaggio: Cricca (ballottaggio finale) e Angelina (salva)

Trovate le anticipazioni VIDEO in apertura e chiusura del nostro articolo.

Eliminato Amici 22, Benedetta Vari assente dal serale: ecco il motivo

Benedetta Vari (ex allieva e ballerina professionista del serale) era assente: per quale motivo?

A quanto pare la danzatrice di latino americano che si esibisce con Mattia Zenzola è ammalata, ecco il tweet che lo conferma.

Chi è uscito ad Amici 22? Spoiler eliminato: Ramon al centro di una lite

Al ballottaggio finale per l’eliminazione sono andati Cricca e Ramon. Tramite le anticipazioni di SuperGuidaTV abbiamo fiutato una lite:

Al ballottaggio per l’eliminazione viene mandato Ramon. Proprio in merito all’allievo, Cristiano Malgioglio ha litigato con Alessandra Celentano dicendo che il ballerino fa sempre le stesse cose.

Voi siete d’accordo? Personalmente credo che Malgy abbia ragione da vendere. Ramon è bravo ma lo reputo poco espressivo.

Chi è uscito ad Amici 22? Wax e Angelina sempre più vicini

Come ben sapete, ormai da settimane si vocifera di un possibile coinvolgimento emotivo più profondo con protagonisti Wax e Angelina, da sempre molto amici e particolarmente vicini.

I due allievi di canto, dopo aver fatto vociferare il web durante uno degli ultimi daytime, nel corso della sesta puntata del serale che andrà in onda sabato 22 aprile, si renderanno protagonisti di una breve ma significativa parentesi, così come riporta SuperGuidaTV:

Quando Wax e Mattia sono risaliti, Wax è andato da Angelina ed è stato un po’ con lei.

Nel frattempo Angelina è finita anche in ballottaggio (ma è stata salvata) ed ha avuto modo di presentare il suo ultimo singolo dal titolo “Ci pensiamo domani“.

Al ballottaggio finale sono andati Cricca e Ramon: chi uscirà tra loro due? Non ci resta che attendere il sesto appuntamento del serale di Amici 22 che andrà in onda su Canale 5 sabato 22 aprile.

Chi è uscito? Maddalena criticata dalla Celentano

Durante la seconda manche, così come riferiscono le anticipazioni di SuperGuidaTV, Maddalena ha ballato il Sirtaki insieme ai professionisti che le giravano intorno.

L’esibizione, però, non è stata apprezzata dalla prof:

La Celentano non ha gradito e sottolineato che quella non era altro che una tarantella. L’esibizione invece di portarla in Grecia l’aveva portata in Puglia. Perfino Malgioglio ha detto che il sirtaki è diverso.

Dubbi e polemiche anche durante la terza manche: