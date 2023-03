Eliminato Amici 22, anticipazioni serale: ballottaggio a “porte chiuse” e litigi in studio, la terza puntata

Eliminato Amici 22, terza puntata serale: chi è uscito? Come ben sapete giovedì 30 marzo è stato registrato il nuovo appuntamento del talent show condotto da Maria De Filippi che ci ha regalato la prima lite del prime time e un ballottaggio a “porte chiuse”.

Eliminato Amici 22, anticipazioni: ballottaggio a “porte chiuse” e litigi

Chi è stato eliminato ad Amici 22? Il ballottaggio finale è avvenuto tra Samu e Wax ma l’esito definitivo lo scopriremo solamente sabato 1 aprile in onda su Canale 5 (ma restate in zona per eventuali spoiler dell’ultima ora) direttamente collegati con la casetta.

Nel frattempo, la terza puntata del serale ci ha regalato il primo litigio dell’edizione in versione prime time.

Alessandra Celentano (qui scoprirai perché porta una parrucca) ha battibeccato con Emanuel Lo e Maddalena Svevi durante la seconda manche, così come si legge dalle anticipazioni di SuperGuidaTV:

Emanuel Lo ha litigato con la Celentano sottolineando che non è giusto che lei insulti sempre l’allieva. Maddalena ha detto alla maestra che non ce la fa più a sentire queste offese perché una cosa è dire ciò che si pensa ed una cosa è offendere e la Celentano le ha risposto che lei lagna sempre.

Battibecchi anche nel corso della terza:

Guanto di sfida tra Isobel e Maddalena sulla sensualità. Questa volta vince Maddalena. Per i giudici Maddalena è stata più precisa e sensuale. La Celentano invece l’ha trovata volgare.

In apertura e chiusura del nostro articolo anche le video anticipazioni.