Perché Alessandra Celentano indossa una parrucca durante il Serale di Amici 22? E’ una delle domande ricorrenti da due settimane a questa parte e sui social sono stati in tanti ad accorgersi del cambio di look dell’insegnante di danza. C’è addirittura chi ha creduto che avesse tagliato i capelli, ma la realtà è che sotto la sua chioma naturale la Celentano ha optato per una parrucca: come mai?

Perché Alessandra Celentano indossa una parrucca al Serale di Amici 22?

C’è una ragione specifica dietro la scelta della Celentano di indossare una parrucca ad Amici 22? Parrebbe proprio di sì e, dopo essere stata incalzata da Maria De Filippi, è stata la stessa insegnante a spiegarne il motivo:

Se la indosso anche questa sera? Sì, ho deciso di indossare una parrucca. Non volevo tagliare i capelli così ho deciso di fare in questo modo.

Alessandra Celentano, dunque, ha confermato la volontà di sfoggiare un nuovo look a puntata, nel dettaglio una parrucca dal taglio corto e dal colore grigio tendente al platino. Sui social però c’è chi ha avanzato una interessante controproposta che avrebbe a che fare con il Fanta Amici. Davvero l’insegnante di danza sta cercando di racimolare punti puntando sul look?

non la Celentano che quest’anno indossa una parrucca diversa ogni puntata #fantamici #Amici22 pic.twitter.com/KIgC0uDvgG — Sonia|| queen del gossip (@inciucessa) March 25, 2023

ma in che senso la celentano 0 punti? se a wa la parrucca poi non mi ricordo cos’altro pic.twitter.com/GyP5Rb1Q9f — sofia (@easyitsofia) March 19, 2023