Elettra Lamborghini “replica” alle parole della sorella Ginevra al GF Vip?

Sin dall’ingresso di Ginevra Lamborghini nella Casa del GF Vip 7, l’attenzione si è concentrata sul rapporto con la sorella Elettra. I primi confessionali, infatti, sono stati dedicati proprio al silenzio tra le due, per ragioni al momento oscure. Solo nelle passate ore, dopo un silenzio social, Elettra è tornata attiva con alcune Stories ed una in particolare è apparsa come una sorta di replica alla sorella Ginevra.

Elettra Lamborghini replica alla sorella Ginevra?

Mentre sono in tanti a domandarsi cosa sia successo tra le due sorelle Lamborghini, in queste ore Elettra ha rotto il silenzio con una Stories. Dopo le recenti dichiarazioni di Ginevra nella Casa del GF Vip, in tanti sono rimasti in attesa della reazione della sorella.

La cantante si è limitata a pubblicare una Story che a più di qualche utente è sembrata una sorta di replica a Ginevra. Si tratta di una frase tratta dal film animato Il Re Leone:

Guarda dentro te stesso, Simba. Tu sei molto più di quello che sei diventato.

Un messaggio rivolto a se stessa o una sorta di replica a Ginevra Lamborghini? Il dubbio resta, ma intanto la neo Vippona nella Casa si è sfogata: