Ginevra Lamborghini, altri dettagli sulla lite con Elettra al GF Vip

Ginevra Lamborghini ha nuovamente parlato della sorella Elettra, dopo aver precisato di non parlare con lei dal 2019. Tutto sarebbe nato per una stupidaggine, come dichiarato dalla stessa concorrente del Grande Fratello Vip.

Il motivo? Non lo so, ma credo non lo sappia neppure lei. Tutto è partito da una cavolata, non c’è stata una lite, c’è stata una rottura, un distacco. Ci hanno provato tutti in famiglia a farci riappacificare ma non c’è stato verso, lei non ha voluto sentire ragioni. Quindi da anni ormai festeggiamo il Natale separati.

Una parte di me è ancora molto arrabbiata però la verità è che ci soffro. Vorrei guardarla negli occhi e vorrei dirle “ma cosa stai facendo?”, “cosa stiamo facendo?”, ormai sono più di quattro anni che non ci parliamo, ma perché? Io le voglio bene e non posso pensare che i miei anni della maturità, in cui sto diventando donna, io e lei non ci conosciamo…