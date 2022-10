Elettra Lamborghini ha lanciato una frecciatina alla sorella Ginevra? Proprio ieri, nel corso dell’ottava puntata del Grande Fratello Vip, un’interazione “simultanea” ha destato dei sospetti.

Elettra Lamborghini svela se ha lanciato una frecciatina a Ginevra

Mentre Ginevra Lamborghini parlava del suo (ex?) fidanzato in diretta al Grande Fratello Vip, Elettra, dotata di un perfetto tempismo, pubblicava una immagine che poteva essere interpretata come una frecciatina.



Dopo alcune ore di distanza, Elettra è intervenuta in prima persona smentendo questa possibilità:

Ma c’è ancora qualcuno che non ha capito che sul mio Instagram pubblico il ca**o che mi pare random o dovete pensare che c’è sempre un doppio fine? Pensavo mi conosceste ormai dopo tutti questi anni. Pubblico questi video idioti random perché mi va. Lo faccio da sempre e continuerò a farlo.

Lambo, io voglio crederti ma questa “giustificazione” mi puzza un po’: voi cosa ne dite?

Elettra Lamborghini commenta Ginevra al GF Vip? La possibile frecciatina

https://t.co/kgLyRRtdvv#gfvip — BlogTivvu.com (@blogtivvu) October 14, 2022

La scheda di Ginevra

Creativa e determinata, Ginevra, figlia del noto imprenditore Tonino Lamborghini, si laurea in marketing di moda all’Università di Bologna e da lì comincia la propria carriera nell’azienda di famiglia, dove parte dal basso e fa tanta gavetta.

Ama la musica ed il canto, tanto che nel 2020 pubblica il primo singolo Scorzese, a cui seguono Alibi e Amami davvero.

Con la sorella ha un rapporto conflittuale: non si parlano e comunicano solo tramite social e giornali, al punto che Ginevra è assente al matrimonio di Elettra. La sua partecipazione a #GFVIP7 sarà un’occasione per farsi conoscere e per mostrarsi al pubblico nella sua autenticità.