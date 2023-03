Fino a poche ore prima, Edoardo Donnamaria era fuori dalla Casa del GF Vip ad urlare il suo amore ad Antonella Fiordelisi (video in apertura). Oggi però, una foto pubblicata dal papà dell’ex Vippone, il signor Vincenzo Donnamaria, ha messo in allarme un intero fandom. Il giovane, infatti, si trovava disteso su un lettino di ospedale: come mai?

Edoardo Donnamaria in ospedale: cosa è successo?

In seguito alla squalifica dal GF Vip per via di una reazione fin troppo aggressiva nei confronti di Antonella, Donnamaria è tornato alla sua vita reale. Dopo essersi recato fuori dalle mura della Casa di Cinecittà per far sentire tutta la sua vicinanza all’influencer, in questo momento ancora spiazzata dall’uscita del ragazzo, Donnamaria non si è fatto particolarmente sentire sui social.

A farlo nelle passate ore è stato però il padre Vincenzo, il quale ha postato una foto che ha destato qualche preoccupazione. L’uomo ha scritto:

Avviso a tutte le fan. La pubblicazione di questa foto è autorizzata dal Vostro Edo!! Ha dato tutto fino al 90esimo, ma sta bene. Tranquille!

L’uomo non ha aggiunto ulteriori dettagli e lo stesso Edoardo Donnamaria è rimasto in silenzio sui social. E’ possibile che si sia trattato di un semplice controllo di routine dopo i mesi trascorsi rinchiuso nella spiata Casa del GF Vip e che il padre abbia voluto in questo modo tranquillizzare l’intero fandom anche alla luce del silenzio social del ragazzo.