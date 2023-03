Dana Saber ospite di Giada Di Miceli nel corso di “Non succederà più” in onda su Radio Radio, ha parlato della sua amicizia con Antonella Fiordelisi nata quando si trovava ancora nella Casa del Grande Fratello Vip ed ha anche spezzato una lancia in favore di Edoardo Donnamaria.

“Nonostante mi fosse stato suggerito di non essere amica con Antonella, quando sono entrata lì ho fatto amicizia con lei perché l’ho trovata molto carina e gentile. Ho fatto quello che volevo fare, lei fin da subito è stata molto educata nei miei confronti”, ha svelato l’ex vippona come riportano le colleghe di IsaeChia.

Dana Saber ha aggiunto:

Aveva sempre contro le tre donne della Casa che sono Giaele, Oriana e Micol. Hanno sempre fatto di tutto per farla lasciare con Edoardo Donnamaria. Lei ogni mattina quando si sveglia fino alla sera deve sempre combattere contro di loro o contro Tavassi che non gliel’ha fatta mai passare liscia.

Anche perché stanno per arrivare in finale e devono dare il meglio di sé. Però mi sembra tutto un po’ fake. Antonella mi sembra molto genuina, di pancia. A mio parere lei di cavolate non è che ne ha fatte tante.

La ex concorrente del Grande Fratello Vip ha anche preso le difese di Edoardo Donnamaria:

Lui a volte ha dei modi sbagliati ma non credo che lui abbia esagerato con lei. Se fosse stato così se ne sarebbe resa conto Antonella. Magari a lei piace così com’è.

Sapevo perfettamente che sarebbe uscito ma sicuramente non ha a che fare con Antonella, è una semplice scusa. Secondo me ha esagerato quando ha tenuto il microfono acceso nel van dove c’erano Tavassi, Micol e Nicole.

Questa mossa avrebbe dovuto condannare anche le altre persone. Però un programma non poteva squalificare altre 3/4 persone. Secondo me dovevano squalificare tutti quelli del van. Io sapevo che dal momento in cui non avevano squalificato gli altri, alla fine lo avrebbero fatto fuori.