“Ecco perché non rifarei il Grande Fratello Vip”, parla Edoardo Donnamaria

Edoardo Donnamaria, fresco di hit (oggi è uscita “Piccolo sole”, la canzone dedicata all’ex fidanzata Antonella Fiordelisi) si è lasciato intervistare dai colleghi di TVBlog, svelando perché non rifarebbe il Grande Fratello Vip.

Non sono mai stato un fan del Grande Fratello Vip. Non l’ho mai seguito con attenzione. Anzi, non l’ho mai guardato. Infatti mi è capitato di chiedere scusa al mio amico Paolo Ciavarro che lo aveva fatto qualche anno fa; all’epoca lo prendevo in giro perché lì dentro piangeva sempre e invece ora ho capito che le emozioni sono tutte reali. Mi sono ricreduto.

Se mi sono pentito di aver partecipato al programma? No. Sono contento di averlo fatto, ma non lo rifarei. Perché? Ho fatto esperienze molto pesanti nella mia vita: volontariato a 17 anni in Amazzonia da solo, sono andato negli orfanotrofi in Africa, ho incontrato persone mutilate, ho lavorato in falegnameria, in uno studio legale, ho fatto il cameriere a New York.

Con questa consapevolezza, posso affermare senza dubbio che il Grande Fratello è stata l’esperienza più faticosa a livello psicologico della mia vita.

Se mi sono ripreso? Non ancora del tutto, ci sto lavorando.