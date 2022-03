Delia Duran, il messaggio a Lulù dopo il GF Vip: “Io e lei simili”

Delia Duran dopo la sua partecipazione al Grande Fratello Vip è di recente tornata in tv, ospite in studio durante il reality Isola dei Famosi condotto da Ilary Blasi. Il motivo sarebbe da ricercare nell’inedita amicizia che la lega a Lory Del Santo e al compagno Marco Cucolo. Nelle passate ore però, ospite di Isola Party, la venezuelana, compagna di Alex Belli, ha dedicato belle parole alla sua ex inquilina Lulù Selassié.

Delia Duran parla di Lulù Selassié

Delia Duran a quanto pare è rimasta molto legata ad alcuni inquilini della Casa di Cinecittà e tra questi una è senza dubbio Lulù Selassié. Rispondendo ad alcuni tweet, l’ex Vippona ha commentato:

Se mi manca Lulù? Lulù amore mio… è una persona stupenda, sensibile, dolcissima. Lei è molto simile a me. Siamo due persone impulsive però diamo tutto. Quando apriamo il cuore alle persone diamo tanto amore.

Infine, ha voluto mandare un suo saluto personale alla giovane principessa etiope che successivamente è intervenuta proprio insieme a Manuel Bortuzzo: