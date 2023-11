Dayane Mello si è raccontata oggi a Verissimo, ospite nella puntata di sabato 4 novembre. L’ex concorrente del GF Vip ha scritto un libro dal titolo La ragazza che dormiva sempre con la luce accesa, in cui narra gran parte della sua vita tormentata. Un modo in qualche modo terapeutico per parlare di sé e per raccontare la sua esistenza.

Dayane Mello si racconta a Verissimo

Dayane Mello, incalzata da Silvia Toffanin, ha spiegato cosa abbia rappresentato per lei mettere tutto nero su bianco e scrivere in un libro la sua vita. Ecco le parole rese a Verissimo:

E’ stato importante per capire un po’ della mia storia. Ho raccolto dei pezzi di questo puzzle e sono riuscita a metterli insieme e a capire un pezzo della mia storia.

Dayane da piccola ha vissuto un rapporto molto complicato con la madre:

La verità è che ho pochissimi ricordi della mia mamma. Mi spiace perché io non ho nessuna intenzione di giudicarla. Io non ho vissuto la sua infanzia […] Lei in casa non c’era mai, noi eravamo sempre da soli. Ho presente poche cose di lei. Ricordo ancora la sua voce, poi penso che la vita ci ha un po’ separate. Credo sia stato per lei un gran dolore lasciare andare i suoi figli. Poi lei è venuta a mancare e dopo 4 mesi anche mio fratello.

La Mello ha spiegato di aver sentito sua madre prima di morire, ma ad oggi ancora prova molto dolore. Il padre, invece, è stato un uomo molto violento e proprio questa situazione l’ha portata a pensare al suicidio:

Mi ha picchiato tante volte, siamo stati tanti anni senza parlare. Sono andata via di casa perché tutti potevano avere una vita e io non potevo. E’ stato un continuo sentirmi sminuita. Dopo quella volta che lui mi ha picchiato pesantemente mi ha detto che era deluso con me e che non dovevo più parlargli. Lui era molto triste perché io scappavo per stare con il mio ragazzo. Non mi dava niente, non mi dava amore. Mia nonna lavorava nella sanità e non c’è mai mancato il dentista e le medicine. Mi sentivo un po’ invisibile in quella casa, avevo solo 16 anni. Da un mese e mezzo pensavo di ammazzarmi, volevo buttarmi sotto una macchina ma non avevo il coraggio. Una situazione davvero brutta. Poi un pomeriggio sono andata a cercare delle medicine per topi ma non le ho trovate, quindi ho preso tutte le medicine e ho iniziato a prenderle una a una.

Fortunatamente è stata poi portata in ospedale e salvata. In merito al padre, invece, ha successivamente provato a perdonarlo. A fare il primo passo sarebbe stata proprio Dayane dopo il suo primo lavoro da modella:

Mi ha chiesto perdono per quello che ha fatto, mi ha detto che mi amava e da quel momento abbiamo costruito un rapporto magico.

Dayane Mello ha anche vissuto una interruzione di gravidanza: “Ho sempre voluto essere una mamma giovane”, ha commentato, ma in quel momento ha dovuto porsi delle domande e sarebbe arrivata alla conclusione di voler mettere fine a quella gravidanza. Dopo l’arrivo in Italia, invece, ha conosciuto Stefano Sala dal quale è nata la figlia Sofia, che oggi ha 9 anni:

Io e Stefano abbiamo l’affidamento congiunto, siamo amici, parliamo sempre di nostra figlia e di quello di cui ha bisogno. Ogni problema lo abbiamo sempre risolto insieme alla sua famiglia.

Dopo l’uscita dal GF Vip e la perdita del fratello Lucas, per Dayane sono trascorsi due anni molto difficili:

Ce l’avevo col mondo, oggi sono riuscita a stare dietro alla mia famiglia.

Il suo sogno oggi è diventare madre nuovamente ed avere la sua famiglia.