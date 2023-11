Dayane Mello ha litigato con Giulia Salemi e Soleil Sorge: per quale motivo? L’ex concorrente del Grande Fratello Vip dopo la fine del reality è sparita dai radar della TV fino ad oggi. Con l’uscita del suo primo libro (!), la modella ha deciso di parlare della sua difficile vita.

Perché Dayane Mello ha litigato con Giulia Salemi

Nel mondo dello spettacolo, le controversie tra i personaggi famosi sono all’ordine del giorno. Recentemente, l’attenzione è stata attirata dalla fine dell’amicizia tra Dayane Mello e Giulia Salemi.

A rivelare i dettagli della fine del legame tra le due è proprio Dayane a Novella 2000:

Non le porto rancore. Si è creata un mondo un po’ fake da diva. Io dismetto i panni del personaggio, almeno con gli amici, lei è più orientata all’ostentazione. Con Giulia ci si fa la foto solo per condividerla sui social o se ci si vede si avvisano i paparazzi. Ha senso? In un anno si sarà fatta sentire non più di due o tre volte. È inevitabile, a un certo punto, mettere in dubbio il valore di un’amicizia che abbia simili presupposti. Meglio allontanarsi, la vita reale è altra cosa. Io do una chance, cerco sempre di prendere i rapporti che si sono persi, dare valore a queste persone… E poi? Li trovi nella foresta, gli dici ciao e questa persona scappa via perché la tua presenza dà fastidio o mette nell’ombra il loro personaggio a causa della tua luce? Sono schifata. Fanno schifo.

La chiusura con Soleil Sorge

Dayane Mello oltre a chiudere con Giulia Salemi ha deciso di interrompere i rapporti pure con Soleil Sorge. Cosa è successo davvero tra le due ex gieffine?

Dana Saber, ex concorrente del Grande Fratello Vip 7 ed ex amica di Dayane, in merito ha svelato:

Parlava tanto male di Soleil con me. E parlava altrettanto male di me con Soleil e noi siamo venute a conoscenza di questa cosa perché ci siamo parlate.