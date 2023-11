Come è morto Lucas Mello, l’incidente del fratello di Dayane del GF Vip: aveva 27 anni, ecco le dinamiche

Lucas Mello era il fratello minore di Dayane Mello, modella e showgirl brasiliana che ha conquistato il pubblico italiano per la sua partecipazione alla quinta edizione del Grande Fratello Vip.

Come è morto Lucas Mello, l’incidente del fratello di Dayane

Lucas è morto tragicamente in un incidente stradale nel 2021, quando si è scontrato con un camion. Aveva quasi 27 anni al momento della sua prematura dipartita.

La notizia della sua morte è stata un duro colpo per la sua famiglia, in particolare per sua sorella Dayane, che lo ha appreso mentre partecipava al Grande Fratello VIP.

Secondo le ricostruzioni, Lucas stava percorrendo con la sua utilitaria la BR-470, un’autostrada federale brasiliana che parte da Santa Caterina, a sud del Brasile.

Per cause ancora poco chiare, si sarebbe schiantato contro un camion adibito al trasporto merci.

Purtroppo, i dettagli specifici dell’incidente non sono stati resi noti.

Dayane non ha mai smesso di ricordare suo fratello morto prematuramente, specie nelle occasioni speciali come il giorno del suo compleanno:

Tutti i nostri giorni vicini saranno eterni. Ti amo e i ringrazio per essere esistito nella mia vita. Sono eternamente grata di aver trascorso il tempo con te. Scoprire il valore della purezza dell’essere umano che eri. Spero che tu possa sentire tutto l’amore che ho dentro il mio cuore, mio eterno bebè.