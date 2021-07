Dayane Mello parla della madre: “La amerò per sempre”, lo straziante rimpianto

Dayane Mello tra le pagine di DiPiù parla per la prima volta con la stampa del dolore per la perdita di sua madre: “ancora molto forte, difficile da accettare”. La ex concorrente del Grande Fratello Vip in questi mesi ha dovuto affrontare due terribili lutti: prima il fratello Lucas e poi la mamma.

Dayane Mello parla della madre: “La amerò per sempre”

“Eppure anche se lei non c’è più, continuo a sentirla accanto a me – aggiunge Dayane – e penso che dal Cielo in qualche modo mi stia proteggendo. Ora sono serena e direi quasi felice”.

Dayane Mello racconta di aver ritrovato la madre proprio poco prima della sua morte:

Dopo una vita difficile e una infanzia infelice, mia madre e io, proprio alla fine della sua vita, ci siamo ritrovate. Io ho capito tante cose e le nostre incomprensioni sono state superate. – si legge su BlogTivvù – Ora so che da “Lassù” lei mi protegge.

Dopo il confronto al GF Vip, Dayane aveva cominciato a riavvicinarsi alla madre, riuscendo a rappacificarsi con lei:

Ne sono certa, mamma mi sta aiutando a ritrovare la serenità. Ho un unico rimpianto: quello di non averla potuta abbracciare un’ultima volta ma, prima di dirci addio, sono riuscita a spiegarle quello che c’era nel mio cuore e ci siamo perdonate. L’amerò per sempre. Il suo addio mi ha fatto capire tante cose. Ormai dico: ama di più, godi il tempo che hai qui sulla Terra con le persone che ami, perdona di più, abbi il coraggio di dire: “Ti amo”. perché la vita è breve, il tempo passa velocemente. – riporta BlogTivvù – Chiama le persone che ami, lascia da parte i disaccordi, perché alla fine non avremo più tempo.

La morte di Lucas

Un dolore lacerante per la bellissima Dayane, che si aggiunge a quello vissuto soltanto quattro mesi fa: la scomparsa del fratello minore Lucas, di ventisette anni, nato dallo stesso padre ma da madre differente, venuto a mancare in un tragico incidente stradale in Brasile proprio mentre lei era ancora nella Casa del Grande Fratello Vip.

Gli attriti tra Dayane Mello e sua madre

Per capire da dove sono nati gli attriti tra Dayane Mello e sua madre, dobbiamo tornare al passato della modella quando stava crescendo in uno dei quartieri più poveri del Brasile del Sud:

Mia mamma lasciò mio padre e rimase a vivere con me e mio fratello più grande Juliano in una casetta delle dimensioni della sauna che c’era nella Casa del Grande Fratello Vip. Spesso non riuscivamo a mangiare per una settimana. – riporta BlogTivvù- Per tirare avanti, mia mamma si è dovuta prostituire. Si presentava a casa con un uomo diverso e ci portava da mangiare. L’ho capito dopo, da adulta.

Il suo angelo custode

Sua nonna, il suo angelo custode, la donna che l’ha salvata sotto tutti i punti di vista, proprio mentre si acuiva, forse senza colpa di nessuno, il distacco dalla sua mamma che intanto si era rifatta una vita: