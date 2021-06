Dayane Mello durante una lunga diretta su Instagram ha perso la pazienza facendo delle precisazioni sul gossip che la vede protagonista nonostante lei si sia ampiamente concentrata sul lavoro ed il lancio della sua linea beauty.

Non sono fidanzata, la dovete smettere. Ho tanti amici maschi, mi piace stare con loro perché non c’è invidia e non c’è odio. Mi avete stancata… Sono sola! Gli uomini non vogliono una donna con personalità.

Anche alcuni giorni fa Dayane Mello si è lasciata andare ad una lunga riflessione:

La ex concorrente del Grande Fratello Vip ha fatto una sacrosanta riflessione:

Non è vero che le donne per essere felici hanno bisogno di un uomo.

Io sono felice se le persone che amo stanno bene, quella è l’unica cosa che conta per me. E sono eternamente grata per quello che fate per me ogni giorno.