La modella brasiliana ed ex gieffina Dayane Mello è a tutti gli effetti una vera e propria star internazionale. A dirlo sono i numeri social da capogiro ed un seguito affiatatissimo proveniente da tre continenti: Europa (in particolare ITalia), Sud America (Brasile in primis ma non solo) e Nord America (Usa soprattutto).

Dayane Mello vera star internazionale: i numeri

Per comprendere il fenomeno Dayane Mello il portale Digitalic ha analizzato i dati social legati alla modella.

Tramite TalkWalker sono stati monitorati gli hashtag e le parole chiave a lei legate ovvero #Mellos, #Rosmello, #DayaneMello, @daymelloreal, “Dayane Mello”. Ed i numeri che ne sono emersi sono da capogiro: 372.500 post nell’ultimo mese, 775.300 di engagement e una reach potenziale di 7 miliardi.

“Sono numeri che quasi nessun programma televisivo italiano raggiunge”, ha sottolineato il portale.

Ma chi è il pubblico che segue Dayane Mello? Si tratta per l’81,4% di donne e molto giovani: il 54,2% ha tra i 18 e i 24 anni. I suoi fan si trovano principalmente in Italia (26%), USA (24,4%), Brasile (20,9%), Spagna (13%).

Di recente Dayane Mello ha aumentato la sua presenza su Twitter con il profilo ufficiale @daymelloreal. Qui si concentra soprattutto su temi più complessi e delicati che hanno contribuito ad ampliare il suo apprezzamento tra il pubblico femminile che la segue.