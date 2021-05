Dayane Mello e Rosalinda Cannavò insieme: la reazione degli ex gieffini

La giornata di ieri è stata caratterizzata da una reunion che ha letteralmente fatto impazzire i fan: le Rosmello sono tornate. Dayane Mello sta per lanciare il suo brand ed ha scelto l’amica Rosalinda Cannavò come testimonial del progetto in virtù dei vecchi tempi dentro la Casa del Grande Fratello Vip.

Come avranno preso questa reunion gli ex concorrenti del Grande Fratello Vip? Tra le più felici Samantha De Grenet che, proprio dentro la Casa, aveva lottato con le unghie e con i denti affinché la loro amicizia proseguisse:

Oh.. finalmente di nuovo vicine anche se in realtà lo siete sempre state!

Felicissima per la riconciliazione anche Patrizia De Blanck:

Gioioso pure Giacomo Urtis che ha commentato con tre faccine con gli occhi a cuore.

Anche Guenda Goria ha commentato le amiche:

Lei è stata sempre con me nei miei momenti di dolore e non poteva esserci persona migliore per essere con me in questo momento di vittoria e conquista. La nostra amicizia, il nostro amore, possiamo definirlo in modi infiniti perché non abbiamo bisogno di etichette, ha sempre avuto complicità, l’una è sempre stata il sostegno dell’altra.

Nella stanza dei provini, quando ti ho visto, sapevo che sarebbe durata per sempre. Saremo sempre qui l’una per l’altra e non c’è niente di più concreto e certo della nostra complicità. Grazie per essere sempre con me, perché io sarò sempre qui per te. Ti amo