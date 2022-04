Se c’è qualcuno che non ha mai fatto il tifo per la storia tra Jessica Selassiè e Barù, quello è Davide Silvestri (e non ha nemmeno fatto molto per poterlo nascondere). E così, intervistato a Verissimo, ha avuto modo anche di lanciare una frecciatina alla princess dopo il Grande Fratello Vip.

Davide Silvestri lancia una frecciatina a Jessica Selassiè

Jessica Selassié, ospite di Verissimo lo scorso 20 marzo, aveva fatto presente quanto Barù si fosse fatto condizionare da Davide Silvestri e Soleil Sorge, proprio nel corso della sua permanenza al GF Vip:

Lui si è fatto condizionare. Ho scoperto che non parlavano bene di me… Lui non mi conosce e lì era un gioco. Soleil e Davide. Ho visto dei filmati dove dicevano a Barù che mi ero avvicinata solo per dinamiche, mettendolo in guardia. Io non ho mai parlato di strategie e ho giocato sempre in modo pulito. Tra me e lui è stato un avvicinamento spontaneo.

Questo sfogo, evidentemente, non è stato dimenticato da Davide Silvestri che, parlando di nozze e la possibilità di invitare Jessica, ha risposto:

Perché no? Io assolutamente non ho nulla contro di lei, anzi. Così se Barù la vede li facciamo mettere insieme, visto che la gente pensa che è colpa mia, invece li farò mettere insieme. Almeno vediamo se è colpa mia o colpa sua.

Davide anche dopo il Grande Fratello Vip continua ad essere rancoroso? Ecco la mia risposta: