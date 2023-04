Nel corso della partecipazione di Davide Donadei al GF Vip, si è spesso parlato di un presunto tradimento a scapito della sua ex fidanzata Chiara Rabbi. La coppia, formatasi nello studio di Uomini e Donne, dopo un periodo di convivenza aveva annunciato la rottura. Nonostante le voci di tradimento, con tanto di frecciatine da parte della presunta “amante”, Donadei ha sempre negato ogni accusa.

Una volta terminato il GF Vip, Davide avrebbe tentato un riavvicinamento alla ex Chiara Rabbi, ma le cose, evidentemente, non sarebbero andate come sperato.

In una Storia pubblicata su Instagram, il ristoratore salentino ha svelato di averci riprovato ma soprattutto ha annunciato di aver fallito, comprendendo, quindi, che non ci sarebbe più nulla da fare. Ai social ha affidato un doloroso sfogo nel quale spiega quello che sarebbe accaduto e soprattutto le sue sensazioni:

Sono molto deluso, ho messo tutto il mio cuore ancora una volta! Volevo chiarire che non c’è stata alcuna violenza su nessuno se non su me stesso stanotte, se non a livello psicologico. Le mie scelte passate hanno scatenato qualcosa che ora non riesco più a gestire e controllare. In questo periodo ho fatto alcune riflessioni sulle mie scelte e ho tentato, senza successo, di riavvicinarmi alla mia ex compagna. Tuttavia, questo periodo ha portato dei cambiamenti significativi, soprattutto in lei. Avevo sperato in qualcosa ma ho capito che, a volte, un guerriero deve saper rinunciare. Al momento, probabilmente mi lascerò andare al dolore e alla tristezza, ma mi riprometto di tornare con delle spiegazioni in futuro. Al momento, però, c’è troppo dolore per poter fare altro.