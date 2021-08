Dopo essere sparito dai social, Davide Donadei torna timidamente e svela di non stare bene. L’ex tronista di Uomini e Donne ha scritto un post dove cerca di fare chiarezza sulle sue attuali condizioni di salute.

Ragazzi viste le tante chiacchiere e polemiche, ci tengo a spiegare tutta la mia situazione. Sono diversi mesi che non mi sento in forma, sicuramente non ci aspettavamo un ritmo di lavoro così e giorno per giorno mi sentivo troppo fiacco, ma dentro di me sentivo che non poteva essere solo lo stress. Ho fatto diversi esami ed analisi, infiniti direi e alla fine dei conti non è solo una semplice ‘celiachia’; c’è altro che per ora tengo per me.