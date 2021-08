L’ex tronista di Uomini e Donne, Davide Donadei, non sta bene. In queste ore la sua fidanzata Chiara Rabbi ha scritto un messaggio al suo posto, svelando che per un po’ sarà distante dai social.

Davide Donadei non sta bene e lascia i social: ecco cosa ha

Ciao ragazzi sono Chiara. Volevo semplicemente comunicarvi che Davide per un pochino staccherà dai social. La verità è che un pochino siamo tanto stanchi fisicamente perché da giugno non abbiamo un momento di stop e un pochino ha bisogno di riprendersi fisicamente dato che ultimamente non è stato molto bene ha bisogno di riprendersi in serenità. Ci sembrava giusto essere sinceri dato che sia per messaggio che di persona al ristorante ci chiedete molte cose e vi chiediamo comprensione e pazienza. Sarà lui poi a raccontarvi tutto appena riuscirà.

I problemi con l’insulina

Ma cosa ha Davide? E’ stato proprio l’ex tronista a svelare i suoi attuali problemi di salute:

Ho un problema dovuto all’insulina. Ho un valore un po’ alto e dunque posso mangiare solo alimenti con basso indice glicemico, il che rende tutto un po’ piú complicato, perchè riso, pasta e tutti i tipi di dolci giá non li tocco da un po’ di tempo, e questo mi sta facendo andare in difficoltá.