La situazione tra Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro sta letteralmente sfuggendo di mano non solo ai diretti interessati ma anche agli amici intorno e al nutrito fandom che li segue.

In queste ore il nuovo “drama” ha coinvolto anche Nicole Murgia e Micol Incorvaia dopo una chat fake girata sui social. Proprio l’attrice romana, per poter smentire, ha registrato lo schermo del suo cellulare, mandando lo screen falso all’interno di un vero gruppo.

In questa chat di gruppo con protagoniste Oriana Marzoli, Giaele De Donà, Micol Incorvaia e Nicole Murgia, il fandom ha adocchiato la sezione media dove compare in miniatura un video di TikTok che parla di uomini narcisisti patologici (nella galleria foto compare pure uno scatto con protagonista Dal Moro direttamente dal suo profilo di Instagram).

Grazie Murgia per questa storia, perchè grazie a questa abbiamo capito dalle foto in galleria che si notano benissimo, tutto il lavorone che state facendo contro Daniele!! Genie!! pic.twitter.com/NMIvfqV1DL



Daniele, dopo averlo scoperto, oltre a scrivere una lunga serie di tweet, ha anche registrato un audio mentre piange e poi ha scritto in privato proprio alla Murgia pubblicando lo screen della chat.

A questo punto direi che è seriamente arrivato il caso di smetterla perché questa storia è sfuggita di mano ormai da tempo.

Io non capisco che gusto c’è a far ridurre così una persona, lui ci aveva creduto veramente! Perchè quelle si siano accanite contro di lui io non lo capirò mai!!

Dani ti vogliamo bene noi siamo qui ❤️#oriele pic.twitter.com/Y5YzHjpXvV

