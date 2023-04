Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro proseguono serenamente la loro relazione fuori dal Grande Fratello Vip. Dopo l’uscita dalla Casa, i due hanno passato molto tempo insieme dedicandosi anche alle Room di Twitter.

Proprio di recente, così come riportano i colleghi di Biccy, Oriana Marzoli ha fatto una diretta su Twitter dove ha parlato di una foto di Daniele con la Murgia che l’avrebbe innervosita profondamente:

Sono stata taggata su Instagram in una foto nella quale mi dicono che la Murgia non è una gatta morta ma che Daniele la faceva sedere sulle sue gambe. Ho visto uno screen dove lei era seduta in braccio a lui, con una mia camicia indosso. Ma che cavolo è successo? Io stavo dormendo. Chi le ha detto di sedersi in braccio a lui?