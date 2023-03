Dopo la squalifica dal Grande Fratello Vip, Daniele Dal Moro continua ad essere molto attivo sui social e così, durante una Room su Twitter, ha svelato che gli piacerebbe fare un altro reality con Oriana Marzoli.

Allora, effettivamente, non voglio dir niente ma Pechino Express sarebbe più fig* farlo con Oriana che con Tavassi. Ma per il semplice discorso che Oriana fa il doppio di Tavassi… Ma semplicemente perché io essendo uno competitivo e mi girano i coglion* a dover stare dietro ad uno che non si muove.