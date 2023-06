Damiano David e Giorgia Soleri stavano insieme dal 2017. Proprio in quell’anno però, il leader dei Maneskin si scambiava messaggi pubblici con Martina Taglienti, la ragazza che bacia nel video diventato virale che trovate in apertura e chiusura del nostro articolo.

“Posso dire che sei la mia fidanzata?”, scriveva Damiano sul profilo Instagram di Martina Taglienti. E poi ancora: “Ti amooo!”, commentava sotto un’altra foto.

Non sappiamo se all’epoca dei fatti Damiano fosse già fidanzato con Giorgia Soleri. Tuttavia, il web ha scovato pure una foto che mostra l’ex di Damiano in compagnia di Martina.

Lo scatto in questione risale allo scorso febbraio.

Martina e Damiano si conoscono da tempo e proprio la modella aveva anche partecipato ad uno dei primi video della band quando ancora non erano i Maneskin conosciuti in tutto il mondo.

raga è tutto vero

(Bonus quello dove scrive ti amo) pic.twitter.com/OLVTt3pYh7

— iaia || never have I have s4 (@ethaneskin) June 8, 2023