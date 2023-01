Cristina Marino e Luca Argentero saranno presto genitori per la seconda volta. Dopo la nascita della bellissima Nina è in arrivo un altro bambino, atteso per questa primavera.

Cristina Marino, la moglie di Luca Argentero incinta di un maschietto

Tra le pagine del settimanale Grazia, Cristina e Luca hanno svelato il sesso del nascituro: “E’ ufficiale, sarà maschio”. “La mia speranza è che si innamori perdutamente di me” ha scherzato la Marino.

“L’amore che vedo negli occhi di Nina quando guarda suo padre è qualcosa di speciale. La gag che ci diverte molto è quando le chiediamo quanto ci voglia bene e lei risponde: “A papi tanto, a mami poco'”, ha raccontato l’attrice.

Luca Argentero è un papà estremamente affettuoso con la sua bambina, e le rare fotografie che pubblica sui social insieme alla figlia Nina riempiono di tenerezza il cuore degli estimatori.

La seconda gravidanza di Cristina Marino è stata annunciata pubblicamente lo scorso settembre.

L’attrice per i primi mesi ha tenuto nascosto il pancione ma una volta uscita allo scoperto non si è più tirata indietro dallo sfoggiarlo con orgoglio e disinvoltura.

E se si conosce il sesso del nascituro, ancora non si sarà nulla del suo nome.

Per quanto riguarda Nina Speranza, Luca Argentero e la moglie Cristina Marino hanno sempre scelto la via della discrezione. Nata nel maggio 2020, la piccola non è mai stata mostrata in volto.

Nelle foto social in cui compare è sempre comparsa di schiena oppure con il faccino coperto.

Una scelta motivata con la volontà di “proteggere la cosa più preziosa che abbiamo”, hanno fatto sapere ai follower che chiedevano insistentemente spiegazioni.

La storia d’amore tra i due attori

Cristina Marino e Luca Argentero si sono sposati nell’estate del 2021 con una cerimonia molto intima nella loro villa di Città della Pieve, in provincia di Perugia.

La loro relazione è iniziata sul set del cinepanettone “Vacanze ai Caraibi”. Un amore forte e indistruttibile, consolidato dalla nascita della primogenita Nina Speranza e che ora diventerà ancora più solido con l’arrivo del fratellino tra qualche mese.