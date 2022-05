“Luca Argentero? Un opportunista: che delusione!”: ex del Grande Fratello spara a zero sull’attore

Correva l’anno 2003 quando su Canale 5 andava in onda la terza edizione del Grande Fratello alla quale prese parte anche Luca Argentero. Tra gli altri gieffini di quella edizione, anche Fedro Francioni, oggi 53 anni, una moglie ed un figlio di 6. Proprio Fedro però, in una intervista al Corriere del Veneto ha svelato di aver preso le distanze da Argentero (che a sua volta ha preso le distanze dal Grande Fratello).

Fedro ricorda il Grande Fratello e attacca Luca Argentero

Fedro ha ricordato la sua avventura al Grande Fratello, appena trentenne. Ha raccontato di aver partecipato quasi per caso, dopo aver perso la scommessa con un’amica. Il pegno era proprio presentarsi al provino per il reality:

Andai in piazza del Popolo a Roma dove c’era una piccola roulotte del Grande Fratello. In coda c’erano duecento persone, uno più strano dell’altro. Sembrava un circo. Lasciai il mio nome allo staff e mi dissero di aspettare. Dopo un’ora di attesa, io che tra l’altro non avevo nessuna voglia di fare quel provino, avevo deciso di andarmene. Il pegno era comunque stato onorato. Ma quando stavo per allontanarmi fui chiamato.

Gli chiesero di raccontare un aneddoto divertente ed a quanto pare se la cavò molto bene. Fedro nella Casa del Grande Fratello ci rimase 67 giorni, quando uscì per scelta, a causa di un grave lutto:

Era morta una zia a cui tenevo molto. In quegli anni non succedeva come ora che ti fanno entrare e uscire. Li mi dissero: o dentro o fuori. Sono uscito perché ci tenevo ad andare al funerale di zia Annamaria ed abbracciare i miei cugini. Felice di aver scelto gli affetti familiari.

Quei 67 giorni però li ricorda ancora contrassegnati da una grande leggerezza. Come vede le attuali edizioni del reality trasformatosi nella versione Vip?

Oggi è cambiato tutto, parlerei di comportamenti inqualificabili, non c’è nulla di spontaneo, tutto è costruito. Ma forse è dipeso anche dal fatto che il programma dopo tanti anni cerca nuove strade.

Nella sua edizione c’era anche l’attore Luca Argentero, ma il solo nome non avrebbe un buon effetto in Fedro, che anzi dice:

Quando sento questo nome per me è come mettere il dito in una piaga. Io e lui eravamo praticamente fratelli, sia dentro che fuori la Casa. Abbiamo condiviso tantissime esperienze, abbiamo anche condiviso lo stesso appartamento. Poi col tempo si è rivelato diverso, un opportunista. Abbiamo litigato e non ci vediamo più. Per me lui è stato una grandissima delusione.

Quella fu anche l’edizione condotta da Barbara d’Urso, ed a proposito ha dichiarato:

Se sei nelle sue grazie ti porta in palmo di mano, se gli stai antipatico è meglio che gli stai a 10 metri di distanza. Io fortunatamente gli ero simpatico e la vedo un paio di volte l’anno quando mi invita a Pomeriggio 5.

Dopo il Grande Fratello Fedro si è trasferito in Veneto, oggi fa radio, guadagna bene, ha una moglie psicologa, un figlio di sei anni e si dice sereno: