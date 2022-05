Opinionisti Grande Fratello Vip 7, Malgioglio ci sarà? Cosa c’è di vero

Proprio ieri Dagospia aveva lanciato una notizia da leccarsi i baffi: Cristiano Malgioglio e Amanda Lear potrebbero approdare al Grande Fratello Vip nel ruolo di opinionisti.

A distanza di alcune ore, a chiarire le cose ci pensa TvBlog che conferma la presenza di Malgioglio a Tale e Quale Show e quindi, per questo motivo, non potrà ricoprire il ruolo di opinionista al GF Vip:

Smentita pure la presenza di Amanda Lear:

Per altro pure la voce dell’approdo di Amanda Lear come opinionista al Grande fratello vip ci risulta non veritiera, in quanto l’interprete di “Tomorrow” non ha e non ha mai avuto nessuna intenzione di fare reality show in qualsiasi ruolo.