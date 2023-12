Rita Rusic, attrice e produttrice cinematografica di origini croate, ha una nuova vita a Miami. Dopo il suo divorzio da Vittorio Cecchi Gori nel 2000, Rita ha ritrovato l’amore. Il suo attuale fidanzato dovrebbe essere ancora Cristiano Di Luzio.

Cristiano Di Luzio, chi è il fidanzato di Rita Rusic

Cristiano ha lavorato per molti anni nel mondo delle navi da crociera e oggi è un piccolo imprenditore. La coppia sta insieme dal dicembre del 2020.

Rita e Cristiano sono andati subito a convivere a Roma. Nonostante la differenza d’età, l’intesa tra i due sembra essere molto solida.

Rita Rusic, infatti, ha dichiarato: “Ora sto con un ragazzo di 32 anni, trenta meno di me. È un bellissimo viaggio perché è a termine, il che lo rende intenso”.

La Rusic non è solo nota per la sua vita sentimentale, ma anche per la sua carriera di successo. Ha lavorato con il suo ex marito Vittorio Cecchi Gori nella realizzazione di diversi film di successo come “La vita è bella” di Roberto Benigni.

Inoltre, ha fondato con la sorella la The Rita Rusić Company, agenzia con la quale ha prodotto film di successo come “Scusa ma ti chiamo amore”.