Crisi economica per un ex concorrente del Grande Fratello Vip: “Senza entrate, ho perso la stabilità…”

Nonostante i “beveroni” pubblicizzati su Instagram, Sossio Aruta e Ursula Bennardo svelano di avere problemi economici e lo raccontano tra le pagine di Uomini e Donne Magazine. L’ultima esperienza televisiva (di lui) risale al Grande Fratello Vip.

Crisi economica per Sossio e Ursula dopo il Grande Fratello Vip

Sono incappato in uno di quei periodi particolari, dove le notizie negative arrivano tutte insieme, così come è sempre stato nella mia vita. Il licenziamento, poi i problemi di salute. Ho perso la stabilità economica e da quel momento mi ritrovo senza entrate e ricominciare da zero a cinquant’anni è difficile. Sto cercando di rimettermi in gioco sotto diversi fronti.

Anche Ursula si aggiunge allo sfogo del compagno:

Già da mesi non ricevo aiuti neppure su un altro fronte: mi ritrovo a dovermi occupare totalmente dei miei tre ragazzi sul piano economico, senza il contributo di nessuno.

Anche ad aprile la coppia lamentava la crisi dovuta al Covid:

Solo che noi, a differenza di altri, siamo personaggi pubblici e in qualche modo riusciamo a stare a galla.

Nonostante le difficoltà dal punto di vista economico, proprio in queste ore Ursula Bennardo ha sentenziato nei confronti di Valentina, attuale concorrente di Temptation Island sferrandole un attacco durissimo che potrebbe costarle anche un nuovo problema di soldi qualora quest’ultima volesse agire per vie legali nei suoi confronti (ci sono tutti gli estremi per poterlo fare).

Parlando della sua storia con Tommaso, ha infatti affermato:

Io ho 39 anni ed un figlio di 20, se fosse capitato a mio figlio non lo avrei mai accettato e penso che lei avrebbe fatto una brutta fine! Anche se maggiorenne per me è molestia. Io mi sentirei una malata di mente se anche solo sfiorassi un ragazzino.