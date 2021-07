Ex di Temptation Island: “Valentina? Malata di mente, quella a Tommaso è una molestia”

Ursula Bennardo (ex volto di Temptation Island) è intervenuta sui social dicendo la sua sulla coppia formata da Valentina Nulli Augusti e Tommaso Eletti, commentando in maniera molto sgradevole.

Io ho 39 anni ed un figlio di 20, se fosse capitato a mio figlio non lo avrei mai accettato e penso che lei avrebbe fatto una brutta fine! Anche se maggiorenne per me è molestia. Io mi sentirei una malata di mente se anche solo sfiorassi un ragazzino.

Non vorrei essere cattiva ma devo, comunque, dire la mia.

Le parole di Ursula sono dettate da una profonda ignoranza di fondo, non me ne voglia nessuno. La coppia formata da Valentina e Tommaso può apparire bizzarra e possiamo farci dell’ironia, per carità.

Per quanto riguarda la morale e il comune senso del pudore, invece, Valentina li sta serenamente rispettando.

Tommaso ha 21 anni ed è ben più che maggiorenne (magari per Ursula la matematica è un’opinione, chi lo sa).

Ma, visto che ci siamo, la compagna di Sossio Aruta è la stessa che considera la bisessualità una “deviazione”:

Non accetto i bisex, li vedo solo perversione.