Chi è uscito tra Giovanni Cricca e Ramon Agnelli? Al ballottaggio finale della sesta puntata di Amici 22 uno tra il cantante e il ballerino uscirà definitivamente dalla scuola del talento: chi è stato eliminato? Se non volete spoiler non proseguite nella lettura! In caso contrario, eccovi il nome del possibile allievo che ha dovuto lasciare lo show.

Cricca e Ramon, chi è uscito da Amici 22? Ecco il probabile eliminato

Secondo una indiscrezione giunta a noi di BlogTivvù, ad abbandonare la scuola di Amici 22 dopo sei appuntamenti in prima serata dovrebbe essere proprio Ramon.

Cosa ne pensate? Naturalmente queste sono soffiate che ci sono giunte a stretto giro da prendere con le pinze perché non possiedono alcuna ufficialità (al momento).

Eliminato Amici 22: manche del sesto serale

Prima manche: TODARISA contro ZERBICELE

ISOBEL vince contro WAX

WAX vince contro AARON

MATTIA vince contro RAMON

Seconda manche: TODARISA contro CUCCALO

WAX vince contro MADDALENA

ANGELINA vince contro MATTIA

CRICCA vince contro MATTIA

Terza manche: CUCCALO contro ZERBICELE

MADDALENA vince contro ISOBEL (guanto “earned it”)

AARON vince contro CRICCA

ISOBEL vince contro ANGELINA

Ballottaggi

Primo ballottaggio: Ramon (ballottaggio finale) e Aaron (salvo)

Secondo ballottaggio: Mattia (ballottaggio finale) e Wax (salvo)

Terzo ballottaggio: Cricca (ballottaggio finale) e Angelina (salva)

Trovate le anticipazioni VIDEO in apertura e chiusura del nostro articolo.