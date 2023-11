Fan preoccupati per lo stato di salute di Costantino Vitagliano, storico ex volto di Uomini e Donne. Costantino si trova ricoverato in ospedale per via di una malattia dai contorni ancora ignoti. E’ stato lo stesso ex tronista a parlarne sui suoi social, aggiornando così i numerosi follower attualmente in apprensione.

Costantino Vitagliano sta male: in ospedale per una malattia rara

E’ certamente un momento delicato, quello che sta passando Costantino Vitagliano che dopo aver subito dei malesseri ha deciso di sottoporsi a dei controlli medici per scoprire cosa stia tormentando la sua salute. In un video di due giorni fa ha così spiegato cosa avrebbe:

Volete sapere tutti cosa ho, intanto mi sta togliendo l’ennesima flebo colui che mi ha fatto non so quanti prelievi del sangue. Che cosa ho? Mi ha detto di dirvi che sono in dolce attesa, lui non parla. Domani avremo l’esame, Tac Pet, e da qui si vedrà tutto. Questa è l’unica cosa che posso dirvi. Per quanto riguarda gli esami del sangue e tutto il resto, è tutto negativo. Mah, è strana la vita eh?

I fan, intanto, hanno continuato a chiedere cosa avesse e Costantino è tornato a parlarne:

Sono qui per una cosa rara, talmente rara che tutti gli esami che sto facendo non sono ancora arrivati alla conclusione per capire quale sia la migliore terapia da intraprendere.

Poi Vitagliano ha voluto sottolineare un piccolo particolare che gli ha inevitabilmente fatto pensare al suo passato professionale:

Ma la cosa particolare è che oggi sono venuto a sapere, ho conosciuto il primario di questo ospedale. Guardate il caso: come colui che negli anni passati mi ha dato tanto e ringrazierò sempre ossia Lele Mora, anche il primario di questo ospedale si chiama SegraMora, sarà il mio destino che i Mora decidano il mio percorso di vita? Vediamo come andrà questa volta.

