Luca Daffrè, ex fidanzato di Oriana Marzoli, parla dell’attuale concorrente del Grande Fratello Vip e svela alcuni retroscena raccontando di averla conosciuta su Instagram, tramite uno scambio social di messaggi privati.

Luca Daffrè “sbugiarda” Oriana: “Ecco cosa avrà fatto prima del GF Vip”

C’è stata sin da subito una bella intesa, ma abbiamo avuto poco tempo per conoscerci. – racconta intervistato da FanPage – Lei era a Madrid, è venuta un paio di volte a Milano. Io per lavoro non riuscivo mai a raggiungerla. Devo dire che era iniziata bene, ma è durata poco. Lei è partita subito in quarta, non me la sono sentita di continuare.

L’ex concorrente dell’Isola dei Famosi racconta di averla lasciata poco prima del suo ingresso al Grande Fratello Vip:

Tra l’altro non lo sapevo neanche, non mi aveva mai parlato del GFVip. Mi aveva detto che era in Italia per vedere una sua manager. Non so dirti il motivo, può anche essere che lo abbiano deciso all’ultimo.

Poi la frecciatina:

Ho pensato che il GF Vip fosse proprio nel suo contesto, i reality sono il suo habitat naturale. In più non ti nego di essermi sentito un po’ preso in giro. Mi è venuto il dubbio che abbia provato a legarsi appositamente ad un ragazzo italiano.

“Oriana è anche molto limpida, diretta, si affeziona in fretta”, aggiunge Luca Daffrè, poi prosegue:

Se mi ha parlato di Cristiano Iovino? Sì, so che lo ha frequentato prima di me, stando a quello che mi ha raccontato. Con lui però penso che la frequentazione sia andata più avanti.

Anche Luca ha avuto l’impressione che Oriana fosse superficiale:

Perché ho deciso di mettere un punto alla nostra storia? Oriana era improntata su una cosa seria, mi sono spaventato. Era molto gelosa, ci teneva a sentirci spesso e dopo poco tempo discutevamo già per i like che mettevo sui social ad altre ragazze. Quando faceva certe scenate non riuscivo a capirla. Mi sembrava esagerata, a volte quasi teatrale. In più avevo l’impressione che fosse una ragazza superficiale.

Ama frequentare certi ambienti, con cui io non ho a che fare. Sono un ragazzo molto semplice. Scherzando, mi aveva anche detto ‘Magari l’anno prossimo andiamo a fare l’Isola insieme!’. Sembrava molto più interessata al contesto, piuttosto che a conoscermi davvero come persona.

L’attuale concorrente del Grande Fratello Vip, sobria come sempre, avrebbe preso male la rottura:

Mi ha persino bloccato su Instagram. I suoi soliti giochini. Capisco che sia il suo lavoro, ma queste cose non fanno per me.

Daffrè commenta l’attrazione con Antonino

E per quanto riguarda l’attrazione tra Oriana e Antonino, il bel Daffrè aggiunge:

Sicuramente si sarà studiata bene i profili dei ragazzi prima di entrare. Lo ha anche ammesso in Casa, tra l’altro. Ero certo che si sarebbe legata a qualcuno di loro.



E sulle famose 78 denunce di cui vi abbiamo parlato di recente, Luca Daffrè afferma: