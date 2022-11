Aida Nizar verso il Grande Fratello Vip? Tutti gli indizi – VIDEO

Aida Nizar verso il Grande Fratello Vip? Il nome dell’ex gieffina era già saltato fuori qualche settimana fa ed oggi, per merito di un video che trovate in chiusura del nostro articolo, la possibilità che questo possa accadere è tornata prepotentemente a galla.

Aida Nizar verso il Grande Fratello Vip?

La Nizar ha condiviso un video su Instagram taggando Mediaset e aggiungendo nella didascalia: “A lavorare”, mettendo il fedele hashtag: “Adorando la mia vida”.

Personalmente terrorizzata da questa ipotesi, specie se penso che nella Casa del Grande Fratello Vip c’è anche quell’attaccabrige di Oriana Marzoli: voi cosa ne pensate?

Ecco il VIDEO “incriminato”.

Ecco perché la Nizar non si separa dalla sua penna

Aida Nizar tiene sempre in mano una Montblanc in edizione limitata che costa più di 8.000 euro: perché? La spagnola ha detto che svelerà il motivo della costante presenza della penna, che per il momento non è mai stata utilizzata e pare essere niente più che un portafortuna al quale non vuole rinunciare.