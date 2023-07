Antonella Fiordelisi, suo malgrado, è finita in rete con un video privato ripreso da Fabrizio Corona mentre si trovava nello studio di Giacomo Urtis insieme alla sua amica Carolina Rossi.

Proprio quest’ultima ha risposto ad un messaggio privato condiviso su Twitter dove l’accusano di essere stata “vergognosa”:

Non c’entro nulla. Ero con Antonella non con Fabrizio e infatti ha ripreso anche me.

Lui scherzava con lei e Giacomo (Urtis, ndr) e non pensavamo neanche li pubblicasse… sono di giorni fa.