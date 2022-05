Sophie Codegoni e Soleil Sorge, hanno passato alcuni giorni in vacanza insieme ad Ibiza in compagnia di Alessandro Basciano e Gianluca Costantino. Sul profilo social di Chi Magazine, le due ex concorrenti del Grande Fratello Vip hanno condiviso una divertente intervista doppia.

Soleil Sorge, confessioni bollenti: l’ultima volta che ha fatto l ‘amore

E se Sophie conferma di avere trovato l’amore nella Casa del Grande Fratello Vip tra le braccia di Alessandro Basciano, Soleil Sorge “ricorda” Alex Belli e svela cosa le viene in mente sentendo la frase “chimica artistica”: “Due palle”, risponde ridendo.

Spazio, successivamente, per le confessioni piccanti. Quando è stata l’ultima volta che hanno fatto l’amore? “Prima!”, ha risposto Sophie Codegoni mentre Soleil Sorge ha fatto dell’ironia:

Qualcuno ha un calendario? Ma io faccio l’amore con il sapore… ogni giorno, colazione, pranzo e cena.

