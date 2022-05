Lo scorso mercoledì 18 maggio, Soleil Sorge ha lanciato ufficialmente la sua linea di costumi, bandane e parei in collaborazione con Island Coco Bikini. Lunedì 23 maggio, invece, debutterà anche la nuova linea di Giulia Salemi.

Queste interessanti debutti nella moda, hanno creato una piccola polemica spenta sul nascere da Giulia Salemi con un gesto che ha spazzato via ogni dubbio.

Alcuni internauti, infatti, hanno accusato Soleil di avere “copiato” Giulia anticipando i tempi di lancio della sua collezione da bagno.

— Monica Anese (@MonicaAnese1) May 18, 2022



La polemica, fortunatamente, è morta sul nascere con un gesto esplicito di Giulia Salemi che ha cliccato “like” all’ultimo post della Sorge dedicato al suo State Of Soleil (questo è il nome del suo nuovo progetto).

ci tengo a far vedere a chi critica il progetto di soleil che giulia ha messo pure like al post di sole quindi non capisco tutto questo odio (da alcuni) quando loro sono amiche, detto questo più amore e meno odio💘 #solearmy #solphie #basciagoni #PRELEMI #giuliasalemi pic.twitter.com/uvo2laHc4L

— chiara🌞 (@chiara_priolo) May 18, 2022