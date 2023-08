Concorrente Ballando con le Stelle 2023: il secondo nome ufficiale, ecco chi scende in pista! – VIDEO

Dopo Ricky Tognazzi ecco che arriva il secondo concorrente ufficiale di Ballando con le Stelle 2023. Questa volta si tratta di un nome ovviamente noto e che avrà indubbiamente tanto da dare al programma di Milly Carlucci: Rosanna Lambertucci.

Rosanna Lambertucci seconda concorrente di Ballando con le Stelle 2023

Lei ha già promesso di impegnarsi al massimo in occasione di questa interessante avventura televisiva che la vedrà protagonista. In un video postato sui canali ufficiali di Ballando con le Stelle 2023 e di Milly Carlucci, Rosanna Lambertucci si allena e commenta:

Che fatica allenarsi. D’altra parte quest’anno devo fare Ballando con le Stelle. Se non sono allenata… Ma speriamo di farcela. Io ce la metterò tutta ma certo che conto moltissimo sul vostro affetto e sul vostro sostegno. Un abbraccio affettuoso.

Classe 1945, la Lambertucci è nota per la sua innata passione per la salute, l’alimentazione ed in generale il benessere. Autrice e presentatrice, ora è pronta a cimentarsi anche nei panni di ballerina vip nella 18esima edizione dello show di Rai1.

Ballando con le Stelle 2023, concorrenti ufficiali

