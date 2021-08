Clizia Incorvaia incinta: Paolo Ciavarro diventerà papà per la prima volta

Clizia Incorvaia è incinta del compagno Paolo Ciavarro. La coppia avrà un figlio e, per il giovane conduttore TV sarà il primo mentre l’influencer è già mamma di Nina, avuta dal cantante de Le Vibrazioni Francesco Sarcina.

Clizia e Paolo hanno rilasciato un’intervista esclusiva tra le pagine del settimanale “Gente”. La coppia si è conosciuta e innamorata all’interno del Grande Fratello VIP 4.

Clizia è al quarto mese:

Anche Paolo Ciavarro è felicissimo:

Spero sia maschio per non far sparire il mio cognome. Sogno di trasferirgli le mie passioni sportive e di accompagnarlo sui campi di calcio, come mio padre Massimo ha sempre fatto con me.

Stando ai nostri calcoli, l’abbiamo concepito a Lampedusa, l’isola del cuore per noi.