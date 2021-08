Clizia Incorvaia incinta di Paolo Ciavarro? Eleonora Giorgi interviene

Clizia Incorvaia incinta di Paolo Ciavarro? Sono settimane che si rincorrono questi rumors. Oggi, tra le pagine di Nuovo, Eleonora Giorgi ha deciso di vuotare il sacco e rivelare come stanno le cose.

Per il momento a me non risulta, ma se mai dovesse succedere io ne sarei felicissima. Mio figlio Paolo e Clizia Incorvaia sono riusciti a costruire un rapporto che altre coppie impiegano parecchio tempo a cementare…